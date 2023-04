Quanto è solido il processo contro Trump? Le risposte degli esperti. Indizio: non troppo

“Un momento storico”, hanno detto in diretta alla Cnn mentre l’ex presidente americano Donald J. Trump usciva dal tribunale martedì pomeriggio, dopo che sono stati formulati i 34 capi di imputazione a suo carico – lui si è dichiarato non colpevole. Le accuse sono legate ai rimborsi fatti all’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, per un pagamento in denaro all’attrice di film per adulti Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016. Undici capi d’accusa riguardano i rimborsi per “spese legali” e le ricevute sono state fornite dallo stesso Cohen; altri undici riguardano gli assegni firmati da Trump e l’origine dei fondi utilizzati per questi pagamenti; altri dodici riguardano il modo con cui sono stati registrati fiscalmente questi esborsi. Il procuratore Alvin Bragg ha reso pubblico anche uno “statement of facts” che delinea un piano più ampio orchestrato per ripulire l’immagine del candidato Trump, e che comprende pagamenti per il silenzio di una seconda donna, che sostiene di avere avuto un figlio dall’ex presidente.

