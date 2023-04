Trump rimanda in scena lo show della vittima da vendicare, il pubblico accorre

L'ex presidente voleva che il suo ingresso in tribunale fosse l’ennesimo, partecipatissimo spettacolo: così è stato. Ma i suoi sostenitori non possono essere un alibi per i repubblicani: serve il coraggio politico di fornire un’alternativa senza sentirsi franare la terra sotto i piedi a ogni sussulto di sondaggio

Transenne, cartelloni, sostenitori e detrattori che si urlano insulti, telecamere, il cowboy nudo: Donald Trump voleva che questo suo ingresso in tribunale a Manhattan fosse l’ennesimo, partecipatissimo spettacolo: così è stato. Per quanto possa essere visibile la trappola tesa dall’ex presidente americano – e questa sul suo arresto lo è in modo limpido – ci caschiamo tutti, attratti dai suoi palcoscenici imbronciati e irresistibili: è l’imprevedibilità che diventa esistenza politica, se tutto può succedere, meglio esserci. Questo è il marchio di Trump, che s’è fatto inossidabile assieme alle sottomarche sempre presenti, dall’ingerenza di George Soros al vittimismo alla caccia alle streghe pretestuosa alla mobilitazione rabbiosa alla vendetta necessaria per salvare la democrazia americana dall’assalto dei liberal. E’ tutto chiaro ed eppure ancora seducente pure se la presidenza Trump è finita da due anni e mezzo, pure dopo il 6 gennaio, due impeachment, due sconfitte elettorali, gli scatoloni con documenti segreti nello sgabuzzino delle sdraio a Mar-a-Lago, una serie di casi giudiziari, le alleanze internazionali capovolte, la freddezza con l’Ucraina aggredita, le menzogne piccole, grandi, enormi.