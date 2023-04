Nonostante i fan di Trump (che oggi è in tribunale) pianificare un'eversione in America non è così facile

Lodi. Qualunque cosa succederà tra poche ore a Donald Trump accadrà in un’aula di tribunale e di un ufficio di polizia. Eppure, gli occhi del mondo non guardano a quelle stanze né al procedimento legal-burocratico che vi si consumerà, tra giudici più che cauti e avvocati terrorizzati dalle intemperanze del loro assistito. No, gli occhi di tutti sono per le strade della città, tra poliziotti, transenne, e manifestazioni più organizzate. Se un gruppo di trumpiani ha assaltato Washington perché convinto che Trump avesse perso le elezioni, cosa potrà accadere ora dopo l’incriminazione? Secondo l’Fbi, non dovrebbe succedere granché: monitorando social e fonti varie, non sembra esserci neppure l’ombra del tumulto che c’era nei giorni prima del 6 gennaio 2021. Anche secondo l’ufficio del sindaco di New York, Eric Adams, “non sembrano esserci minacce credibili per la città” – ma ai poliziotti della città sono stati sospesi permessi e ferie.

