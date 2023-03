Con Trump incriminato torna alla ribalta il paragone loffio tra lui e Berlusconi

L'ex presidente americano martedì andrà davanti a un giudice e per alcuni torna in auge il parallelismo con il Cav. Una suggestione per palati grossi, ma che è ridicola per gli intenditori

Con l’incriminazione di Trump per il caso dei pagamenti a Stormy Daniels si riaccende una lucina per illuminare d’immenso la solita ebetudine del paragone loffio tra lui e Berlusconi. I soldi, la tv, l’egocentrismo, l’immobiliare, gli avvocati, le donne e quelle che in epoca vecchia si chiamavano donnine allegre. Il fatto che l’incriminazione possa girare bene per il tycoon americano, facilitandogli forse, ma molto forse, la ripresa politica fino a ora periclitante, trasformandolo di nuovo in supervittima, aggiunge un suo tocco alla comparazione. Suggestione per palati grossi, ridicola per intenditori.