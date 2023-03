L'ex presidente si trova a Mar-a-Lago, dovrà presentarsi a New York. Le accuse riguardano l'utilizzo improprio di fondi della campagna elettorale e pagamenti in nero. Ora si temono gli effetti sulla politica, dentro al Partito repubblicano, ma anche e soprattutto nelle piazze, visto che da giorni Trump ha costruito con molta arte l'epica di questo suo arresto e ha chiesto ai trumpiani di mobilitarsi per "vendicarlo"

La corte di Manhattan ha infine preso la sua decisione: l'ex presidente Donald Trump è stato incriminato per aver utilizzato fondi della campagna elettorale per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniel.s e per altri capi di imputazione. L'ex presidente americano si trovava a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida, quando è arrivata la notifica: ora dovrà andare a New York e presentarsi davanti alla corte. Secondo le prime ricostruzioni, i suoi collaboratori erano "sorpresi", così ha scritto il New York Times, e ora stanno studiando le procedure e i dettagli dei prossimi passi.