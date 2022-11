Che cosa ha aiutato i dem nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti

Washington. “È stata una bella giornata per l’America e per la democrazia”, ha detto il presidente Joe Biden il giorno dopo una notte elettorale piena di sorprese. Sorprese positive, per lui, che mercoledì l’hanno portato a mostrarsi con un pizzico d’esuberanza davanti ai giornalisti. Queste elezioni di metà mandato, che rinnovano in parte il Senato e tutta la Camera, vanno in controtendenza rispetto ai trend del passato in cui il partito in carica difficilmente manteneva il controllo del Congresso, soprattutto negli otto anni di Barack Obama. Per la gara senatoriale in Georgia probabilmente bisognerà aspettare un mese per un secondo turno visto che una legge locale assicura la vittoria solo se si supera il 50 per cento. Il motivo è l’indipendente millennial Chase Oliver, omosessuale libertario, che con fondi risicati, è riuscito a ottenere il 2 per cento, meno di centomila voti, ma sufficienti per non assicurare agli altri due partiti la vittoria.

