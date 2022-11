Perché in Georgia la campagna di Stacey Abrams, beniamina dei dem, non è andata benissimo

Milano. In Georgia la corsa per diventare governatore è identica a quella del 2018 e secondo i sondaggi attuali potrebbe essere uguale anche l’esito: l’attuale governatore Brian Kemp batte la sfidante, Stacey Abrams. Se il nome di lei vi dice qualcosa e quello di lui no avete già capito qual è il problema della Abrams: è molto più popolare a livello nazionale, sui social, nel mondo hollywoodiano che in Georgia. Jacob Stern ha scritto un articolo impietoso sull’Atlantic in cui chiede: perché i democratici continuano ad affidarsi a “superstar losers”? Nell’elenco delle superstar che perdono sempre c’è anche Stacey Abrams (l’altro molto riconoscibile anche da noi è il texano Beto O’Rourke).

