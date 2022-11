Philadelphia ha studiato gli antidoti al trumpismo e si concede persino un po' di ottimismo

Philadelphia. Sui lampioni del Love Park, dove la sera parecchi senzatetto si mettono in fila per l’acqua e il cibo portati dai volontari, sono stati attaccati dei cartelli con scritto: “Stop the racists. Vote now”, ferma i razzisti, vota subito. I razzisti, è sottinteso, sono i repubblicani che qui, in Pennsylvania, potrebbero sottrarre al Partito democratico del presidente Joe Biden la maggioranza al Senato, e potrebbero anche far diventare governatore Doug Mastriano, che era davanti al Campidoglio il 6 gennaio 2020, il giorno dell’attacco che è diventato uno spartiacque nella storia politica dell’America. Biden, in questi ultimi giorni prima delle elezioni di metà mandato dell’8 novembre, cerca di parlare anche ai repubblicani più moderati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE