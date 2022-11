La lunga scia di cospirazioni di chi vuole martellare la democrazia americana

A un dibattito presidenziale del 2016 Hillary Clinton è stata sostituita da un sosia. Il rapper Kanye West ha avuto una posizione segreta di alto livello nel Dipartimento degli Interni. Queste sono solo alcune delle fake news diffuse dal Santa Monica Observer, un sito di destra che si propone come giornale e che ha avuto una giornata di fuoco dopo che Elon Musk ha condiviso, domenica, un suo articolo. La storia riguarda quello che sarebbe il vero motivo dell’attacco avvenuto qualche giorno fa a casa dei coniugi Pelosi in California. La speaker della camera era a Washington, mentre il marito, Paul, è stato colpito con un martello ed è finito in ospedale con una frattura al cranio. Secondo questo piccolo sito di disinformazione, reso virale da Musk, l’attacco non avrebbe un movente politico, ma sarebbe di natura economico-sessuale. L’aggressore sarebbe un escort, richiesto dall’ottantaduenne Paul Pelosi, con cui avrebbe litigato mentre era ubriaco. Una teoria che non ha alcuna base. Musk, che ha acquistato la piattaforma social solo da pochi giorni, ha iniziato la sua campagna per il “free speech” confondendo la libertà di pensiero con la condivisione di teorie cospirazioniste, e sminuendo nei fatti quello che è diventato un pericoloso trend nello scenario politico americano: la violenza.

