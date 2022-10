Kanye West presidente in America è l'ennesima provocazione, ma dopo Trump tutto è possibile

È entrata nella storia, almeno in quella delle campagne presidenziali, e subito memizzata, la partecipazione di Clint Eastwood alla serata della Republican National Convention del 2012. Il bravissimo regista parlò per quasi un quarto d’ora con una sedia vuota immaginandoci sopra Obama, in una scena un po’ cringe-senile. Negli stessi momenti a fare campagna per Obama c’erano Bruce Springsteen, Beyoncé e Jay-Z. In Italia la questione “celebrità di destra” è risaltata, sulla prima pagina dei giornali e con grande sdegno sui social in certe bolle, con la partecipazione di un Pino Insegno tolkieniano alla giornata pre-elettorale, per presentare Giorgia Meloni sul palco con una frase del Signore degli Anelli. Se come ha dimostrato, in parte, Giovanni Raboni, che “moltissimi tra i protagonisti o quanto meno tra le figure di maggior rilievo della letteratura del Novecento siano collegabili a una delle diverse culture di destra”, citando T. S. Eliot, Céline, Thomas Mann, Pound, Hesse, Borges, Forster, Gadda, Cioran, Nabokov, Landolfi, Claudel, Montale, Pirandello e diversi altri, è vero che le celebrities del mondo dello spettacolo tendono a esser liberal, sempre fan della massima espansione dei diritti civili, e fanno a gara per appoggiare il presidente democratico di turno. Anche solo in Italia, tra i cheerleader televisivi musicali del centrodestra liberale pre-Calenda, abbiamo quasi sempre solo visto personaggi ormai un po’ attempati come Iva Zanicchi, cospirazionisti come Giuseppe Povia o fenomeni proletar-regionali come Gigi D’Alessio. In una puntata di 30 Rock, la serie tv di Tina Fey, alla soglia delle elezioni presidenziali Obama vs. Romney, il personaggio interpretato da Alec Baldwin, reaganiano di ferro e vice presidente della rete televisiva Nbc, cerca di convincere Jenna, la star femminile di un programma, ad appoggiare in diretta i repubblicani per far vincere Romney. Riesce a persuaderla dicendole che in questo modo, vista la scarsa competizione, diventerà la celebrità più figa affiliata al partito repubblicano. Le fa notare come le star che appoggiano il GoP siano pochissime: “Craig T. Nelson, Chuck Norris e il teschio di Charlton Heston”. E le dice: “Tu saresti l’unica repubblicana cool”.

