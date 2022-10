Musk e la difesa della libertà: il rischio di un via libera per l'estremismo sovranista

L’innamoramento della destra estrema per il nuovo capo di Twitter aiuta a inquadrare un’altra sfida di Meloni & Co.: non confondere la libera parola con un lasciapassare per contenuti che implementano la cultura dell'odio

L’incontenibile euforia mostrata dai leader della destra nazionalista rispetto all’acquisizione di Twitter finalizzata ieri da Elon Musk ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema interessante che ci permette di affrontare una questione cruciale che in un certo modo riguarda anche la traiettoria futura del governo Meloni. La questione non ha a che fare con la tecnologia, non ha a che fare con l’innovazione, ma ha a che fare con il curioso rapporto che ha la destra populista con un concetto chiave del suo dizionario politico: la difesa della libertà. Ha scritto ieri Matteo Salvini che l’acquisto da parte di Musk di Twitter è “una buona notizia per la rete, per la democrazia e per la libertà”.