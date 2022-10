Musk e quel confine complicato tra libertà di espressione e irresponsabilità

Twitter è un successo straordinario ma non rende. Non cambia strategia, se non per sfumature, ma ha cambiato molti capi, il più recente è di ieri, capo e padrone, l’autonominatosi ceo Elon Musk. Ciascuno a modo suo sono stati tutti carismatici e ovviamente all’altezza della competizione digitale e capaci, pure quando avevano torto, di tenere a bada l’idra social. Twitter è nato dal rifiuto delle pasquinate di Facebook, destinata, la piattaforma zuckerberghiana, come poi è successo, a sradicarsi dalla realtà corrente, quella in cui contano le opinioni e le idee, ma c’è poco tempo per esprimerle, e a finire nella realtà inesistente, quella parallela e noiosissima del metaverso.

