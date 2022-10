I giochi di Elon Musk, che possiede una cosa di cui Kyiv non può fare a meno

L'uomo più ricco del mondo dice di non potersi più permettere di pagare i suoi sistemi satellitari in Ucraina. Si rimangia regali e promesse e chiede milioni al Pentagono. Un diplomatico ucraino aveva risposto al suo trattato di pace in un tweet (forse dettato da Putin) così: “’Fanculo”. Oggi Musk risponde: “Sto seguendo le sue raccomandazioni”

Quattro giorni dopo la liberazione di Izyum nella regione di Kharkiv, il presidente Volodymyr Zelensky e il generale Oleksandr Sirsky, stratega della controffensiva, erano arrivati in città e, insieme a loro, era arrivato un sistema Starlink dell’agenzia spaziale SpaceX dell’uomo più ricco del mondo Elon Musk. Gli abitanti della città di Izyum erano rimasti disconnessi per mesi e non sapevano cosa fosse successo nel resto del paese e del mondo da aprile fino a quel 14 settembre. Sono corsi intorno al pannello Starlink posizionato su un treppiedi e hanno chiamato per la prima volta genitori, amici, mogli. Ieri Musk si è rimangiato il suo regalo, ha detto che non se lo può più permettere. La notizia l’ha data la Cnn: mantenere attivi i quasi ventimila sistemi Starlink che sono presenti oggi in Ucraina – secondo i calcoli di Musk – arriverà a costare venti milioni di dollari al mese. Giovedì sera un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha parlato con il Washington Post e ha confermato che Musk aveva già chiesto al Pentagono, in privato, di cominciare a pagare il servizio al posto suo.