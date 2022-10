Salvate il soldato Musk. Da Starlink ai piani di pace che Putin apprezza

Tutte le imprese da lui avviate si dividono in due campi: rivoluzionarie e demenziali. Alla prima categoria appartiene il sistema di satelliti che ha salvato le comunicazioni web degli ucraini. Alla seconda, la proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina

Tutte le imprese avviate da Elon Musk negli ultimi vent’anni si dividono in due campi: rivoluzionarie e demenziali, senza vie di mezzo. Grazie a Tesla, Elon Musk ha creato praticamente da solo un nuovo settore di mercato automobilistico, quello delle vetture elettriche: se oggi Volkswagen, Fiat e tutte le altre si affannano a produrre modelli elettrici, una parte bella grossa del merito è di Musk – e questa, ovviamente, è un’impresa rivoluzionaria. Musk ha anche aperto una nuova èra di viaggi spaziali con SpaceX, e fatto cose che prima sembravano impossibili, come far atterrare in piedi enormi razzi che hanno portato astronauti e satelliti in orbita. Queste sono rivoluzioni vere, che hanno contribuito a cambiare il mondo per il meglio.