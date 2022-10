Un giorno su Twitter di Musk: dal piano di pace tra Ucraina e Russia all'offerta da 44 miliardi

Finché si combatte, finché la guerra va avanti, finché la Russia continuerà a minacciare l’utilizzo delle armi atomiche, e l’Ucraina sarà un cumulo di macerie costretto a difendersi, le mezze misure non esisteranno e all’imprenditore americano Elon Musk è capitato di trasformarsi nel giro di poche ore da genialissimo eroe a vituperatissimo idiota. Musk, che è poco avvezzo alla diplomazia e alle relazioni internazionali, ha presentato su Twitter un piano di pace che prevede quattro punti: nuovi referendum nelle aree occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia supervisionati dall’Onu; cessione della Crimea alla Russia di cui “è sempre stata parte dal 1783 (errore di Chruscev)”; forniture di acqua alla penisola da parte dell’Ucraina; neutralità dell’Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto chiedendo agli utenti se preferissero il Musk filoucraino o quello filorusso. Non è Twitter il luogo per formulare proposte di pace, ma Musk prescinde da passaggi e trafile, prescinde anche dalle competenze. A prendere per un attimo sul serio le idee di Musk, non sono pratiche né compatibili con il diritto internazionale né rispettose del sacrificio ucraino.

