Ora Musk dice di non volere più Twitter e gli effetti dei suoi capricci si vedono dalla luna

L'imprenditore sembra essere inciampato pubblicamente per la prima volta: non acquisterà più il suo social network preferito, la Sec non ha apprezzato, il titolo di Tesla ne ha sofferto e, secondo Bloomberg, gli umori tra i dipendenti sono tetri ormai da settimane

Milano. Dopo un mese trascorso a discutere di libertà d’espressione con estranei su Twitter, Elon Musk sembra averci ripensato: non acquisterà più il suo social network preferito. Ufficialmente è colpa dei bot che infestano il social network, questione su cui il ceo di Tesla vorrebbe discutere apertamente con i piani alti dell’azienda, che però non collaborano. Questa è la versione ufficiale, che Musk sta preparando da ormai qualche giorno, proprio su Twitter, dove ha dedicato parecchie stoccate ai piani alti dell’azienda. Ma c’è chi pensa – e non da ieri, il sospetto circola da tempo – che la verità sia un’altra: Musk, per qualche ragione, ci ha ripensato e non vuole più acquistare Twitter. Peccato che le trattative siano ormai oltre il punto di ritorno e l’unico modo che Musk ha per uscirsene è sborsando un miliardo di dollari a Twitter, che potrebbe pure denunciarlo per i danni arrecati al titolo dell’azienda in questo mese.