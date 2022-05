Le stragi negli Usa e le parole dell'impotenza

Obama ha lasciato in eredità al suo successore Donald Trump una risposta quasi rituale alle tragedie causate dalle armi da fuoco, a cominciare dall’attacco del 2011 contro Gabrielle Giffords fino a quello di Dallas del 2016, che provocò la morte di cinque poliziotti. Si sono tenuti quindici discorsi alla Casa Bianca, innumerevoli preghiere per i morti e più di una dozzina di visite sulle diverse scene del crimine. Durante il suo mandato, Obama ha fatto un percorso passando dall’empatia e dalle promesse di azioni concrete alla rabbia e, infine, alla sconfitta. “Non sono ingenuo”, ha detto Obama a Dallas. “Ho visto quanto sono state inadeguate le mie parole”. Trump, al suo secondo anno di presidenza iniziato con la terza sparatoria di massa, ha avuto un problema diverso. Ha avuto difficoltà a entrare in contatto con un pubblico in lutto per ragioni sia personali che politiche. Mentre Obama aveva semplicemente esaurito le cose da dire sulla serie infinita di tragedie con armi da fuoco, Trump – che spesso si sforza di esprimere empatia – ha lottato per trovare qualcosa da dire.

