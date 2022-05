Il diciottenne che ha fatto strage di neri a Buffalo non è un lupo solitario, fa parte di un branco suprematista

Tredici persone sono state colpite, undici erano afroamericane, dieci sono morte. L’assalto in un supermercato di Buffalo, nello stato di New York, è nato dall’odio razziale: il diciottenne in custodia della polizia, Payton S. Gendron, che si era creato un miniarsenale e se l’è portato fino al negozio, che sta in un’area abitata per lo più da afroamericani, ha lasciato un manifesto di 180 pagine che gli inquirenti definiscono suprematista. Ha iniziato l’assalto in diretta su Twitch, come già era accaduto nel 2019 a Christchurch, in Nuova Zelanda, nell’attacco di un ragazzo suprematista a una moschea (cinquanta vittime, lui aveva preferito la diretta Facebook), anche se poi il video si è interrotto, ma la “N” dispregiativa scritta sul fucile si è fatto in tempo a vederla. Gendron voleva ammazzare più afroamericani possibili, si è ispirato alla teoria della sostituzione etnica che va molto forte nell’estremismo di destra e negli ambienti complottisti, che individuano non soltanto il problema da eliminare ma anche i colpevoli: i liberal, i liberali, George Soros, gli ebrei (è un elenco che abbiamo ritrovato in questi giorni in bocca a un sostenitore del Cremlino).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE