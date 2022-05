Kissinger e Chomsky, pur detestandosi, sono contrari al sostegno americano all'Ucraina

Negli Stati Uniti l’unità sulla guerra in Ucraina e sull’isolamento necessario della Russia si sta sfilacciando. Ad approfondire la rottura è in particolare la parte trumpiana del Partito repubblicano che anima l’ala isolazionista della politica estera statunitense. Ma non si tratta di una frattura recente né superficiale: lo scontro ideologico tra realisti e idealisti, tra isolazionisti e interventisti, attraversa la storia del Dopoguerra americano ed è trasversale ai partiti. La presenza della Russia nell’equazione che definirà il nuovo ordine globale dopo l’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina svela quella trasversalità formando delle saldature che, sulla carta, sembravano poco plausibili. Ce n’è una visibilissima in questi giorni: quella tra il pensiero di Noam Chomsky e di Henry Kissinger. Questi due pesi massimi ultranovantenni della filosofia politica americana si detestano in modo palese e scortese: Chomsky, linguista e filosofo, chiede da anni che Kissinger, ex segretario di stato degli anni Settanta, venga processato per crimini di guerra. Non è un’iperbole: Chomsky considera Kissinger responsabile dei “crimini commessi da Washington in Asia, in medio oriente, in Sud America” quando era al governo e anche dopo, essendo stato il consulente e l’ispiratore di molti presidenti. Ma a sentirli parlare durante questa crisi non si vedono molte differenze. Due giorni fa Kissinger è intervenuto al Forum di Davos.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE