Gli americani rivendicano degli attacchi hacker per la prima volta

Per la prima volta, una serie di attacchi infromatici vengono rivendicati ufficialmente dagli Stati Uniti. È un’ammissione importante perché implica un cambio di paradigma, le Forze armate adesso parlano apertamente degli attacchi virtuali equiparandoli a quelli reali. Gli hacker, in questo caso, fanno parte dell’esercito americano e il generale Paul Nakasone, capo del Cyber Command e direttore della National Security Agency — in un’intervista all’inglese Sky News — dice che gli Stati Uniti hanno lanciato contro la Russia operazioni cyber “appartenenti a tutto lo spettro delle nostre possibilità: difensive, offensive e di raccolta informazioni” a partire dal primo giorno dell’invasione russa in Ucraina.

