Con Musk entra in Twitter anche il fondo sovrano del Qatar, non proprio un amico della libertà

“L’uccello è libero”, ha twittato Elon Musk all’annuncio dell’acquisizione, dopo mesi di diatribe, del social che cinguetta. Tante le aspettative libertarie che la nuova proprietà suscita su Twitter. Ma nella cordata del patron di Tesla e Space X, oltre al principe Alwaleed dell’Arabia Saudita, ci sono anche i 375 milioni di dollari della Qatar Holdings, la sussidiaria del fondo sovrano del Qatar, un paese che non è certo noto per apprezzare la libertà di parola (nel 2022 ha battuto molto cassa a seguito della guerra in Ucraina). Resta da vedere quale influenza i nuovi partner azionari islamici di Musk saranno in grado di esercitare sulla piattaforma.



