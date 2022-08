Biden mostra i denti: Trump e i suoi una minaccia per la democrazia, è semi-fascismo

Il voto di medio termine di quest'anno si avvicina. Negli Stati Uniti il presidente in carica parla contro il pericolo della destra Maga e a favore dei diritti dei lavoratori e della classe media. Il suo discorso

Un Joe Biden più combattivo del solito, forse anche perché la sua popolarità è tornata a salire nei sondaggi, ha aperto la campagna elettorale per il voto di midterm negli Stati Uniti. Intervenendo nei pressi di Washington, nel Maryland, a un evento elettorale alla Richard Montgomery High School e poi a una cena per una raccolta fondi per il Partito democratico, il presidente ha attaccato duramente Trump e i repubblicani di Maga (acronimo del movimento Make America Great Again). Di seguito, stralci dei due discorsi.

Gente, mancano solo 76 giorni alle elezioni di midterm: 76 giorni. E, come è ovvio, la posta in gioco è molto alta. Quindi, voglio essere chiaro su cosa c’è in ballo quest’anno.



Quest’anno è in ballo il vostro diritto di scelta. È in ballo la previdenza sociale che avete pagato da quando avete un lavoro. È in ballo la sicurezza dei vostri figli dalla violenza delle armi.

E, non è un’iperbole, è in ballo la sopravvivenza stessa del nostro pianeta.

Il vostro diritto di voto è in ballo. E anche la democrazia.

Siete pronti a lottare per queste cose ora? Allora dovete fare una cosa: votare.

Nel 2020, voi e 81 milioni di americani avete votato per salvare la nostra democrazia. Ecco perché Donald Trump non è solo un ex presidente, ma un ex presidente sconfitto. Ora dovete votare per salvare letteralmente la democrazia.

Sentite, credo che l’America si trovi in un vero e proprio punto di flessione che si verifica ogni sei o sette generazioni nella storia del mondo: uno di quei momenti che cambiano tutto. E gli americani dovranno scegliere. Dovete scegliere. Saremo un paese che va avanti o indietro? Costruiremo un futuro o saremo ossessionati dal passato? Saremo una nazione di unità, di speranza, di ottimismo o una nazione di rabbia, violenza, odio e divisione?

Trump e gli estremisti repubblicani di Maga hanno fatto la loro scelta: andare indietro, pieni di rabbia, violenza, odio e divisione. Ma noi abbiamo scelto una strada diversa: avanti, il futuro, l’unità, la speranza e l’ottimismo. Lo dico sinceramente. Abbiamo scelto di costruire un’America migliore.

Quest’autunno ci sarà una scelta tra queste due visioni. E dobbiamo portare il nostro caso al popolo americano ed essere chiari al riguardo.

Non c’è dubbio che siano stati anni difficili. Quando sono entrato in carica, stavamo affrontando una pandemia unica nel secolo. Sono morte un milione di persone. E più di nove milioni di persone si alzano al mattino e si siedono al tavolo della colazione o della cena con una sedia vuota per questo motivo. Disoccupazione storica. Imprese che faticano a rimanere aperte. I nostri figli hanno perso l’opportunità di imparare a scuola. Ma in 18 mesi abbiamo fatto molta strada. Il Covid non domina più le nostre vite. Il numero record di americani che lavorano è di 10 milioni da quando sono in carica. Le imprese stanno crescendo. Le nostre scuole sono aperte.

E, gente, non è successo per caso; c’è voluto un duro lavoro. C’è voluto un piano che abbiamo rispettato, anche di fronte agli attacchi incessanti degli interessi speciali più potenti del paese. E l’idea della politica del “bruciare tutto” dei repubblicani di Maga continua a essere un tamburo battente. (…)

Gente, guardate, codificheremo la Roe v. Wade. Vieteremo le armi d’assalto. Proteggeremo la sicurezza sociale e Medicare. Promuoveremo la scuola materna universale. Ripristineremo il credito d’imposta per l’assistenza all’infanzia. Proteggeremo il diritto di voto. Approveremo la riforma elettorale e faremo in modo che nessuno – nessuno – abbia mai più l’opportunità di rubare un’elezione.

E continueremo a costruire un’economia in cui tutti abbiano una possibilità equa, un’economia costruita dal basso verso l’alto e dal centro verso l’esterno, non dall’alto verso il basso. Un’economia che premi il lavoro, non la ricchezza; infine, stop ai miliardari che pagano in media l’8 per cento di tasse federali: meno tasse di un insegnante o di un pompiere. Penso che dovrebbero poter essere miliardari, ma pagare la loro giusta quota, dannazione.

Perché noi capiamo qualcosa che i repubblicani di Maga non capiscono: non è stata Wall Street a costruire questo paese, ma voi. I lavoratori. La classe media ha costruito questa nazione. E i sindacati hanno costruito la classe media. E non permetteremo a nessuno o a niente di distruggere l’America.

Concludo con questo: Siamo in un momento importante della storia della nostra nazione. I repubblicani di Maga non si limitano a minacciare i nostri diritti personali e la nostra sicurezza economica, sono una minaccia per la nostra stessa democrazia. Si rifiutano di accettare la volontà del popolo. Abbracciano la violenza politica. Non credono nella democrazia.

Ecco perché, in questo momento, coloro che amano questo Paese – democratici, indipendenti, repubblicani tradizionali – devono essere più forti, più determinati e più impegnati a salvare l’America di quanto lo siano i repubblicani di Maga a distruggere l’America.

Quando mi sono candidato la prima volta, ho parlato della necessità di fare tre cose.

Uno: ripristinare l’anima di questo paese. Con questo intendevo chi siamo, l’idea di dignità, l’onore, l’essere sicuri di dire quello che si dice, il trattare le persone con rispetto. Ma guardate cosa è successo.

E ho detto – la seconda ragione per cui mi sono candidato – che volevo ripristinare la classe media, la spina dorsale del paese. Sapete, quando la classe media va bene, i ricchi vanno molto bene e i poveri hanno una via d’uscita e c’è un po’ di stabilità.

Come terza cosa – per la quale, come ricorderete, sono stato messo alla gogna e ancora occasionalmente, fino a poco tempo fa – ho detto che dobbiamo unire il paese. Sapete, la democrazia non funziona molto bene se non si riesce a raggiungere un consenso, e non si può raggiungere un consenso se non c’è unità.

E quello che stiamo vedendo ora è l’inizio o la campana a morto di una filosofia Maga estrema. Non è solo Trump: è l’ideologia che gli sta alla base, è – sto per dire qualcosa – quasi un semi-fascismo, per il modo in cui si comporta.

Per la prima volta, il 50 per cento del popolo americano – oltre i 50 anni, credo sia il 51 per cento negli ultimi sondaggi – dice che la sua più grande preoccupazione è che la democrazia possa essere difesa o meno. Avreste mai pensato, due anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa, che avremmo parlato di sostenere la democrazia negli Stati Uniti d’America?

Oggi la stampa ha pubblicato un pezzo importante, scritto da persone serie che si occupano di politica estera, in cui si parla del fatto che la vita media della democrazia nella storia è di 300 anni, e noi ci stiamo avvicinando ai 300 anni. Sembra di essere usciti da “Alice nel paese delle meraviglie“…

Ma quello che è successo è che, quando abbiamo iniziato a prendere piede e a fare le cose che logicamente sarebbero state fatte con una normale amministrazione repubblicana l’ultima volta e/o con normali relazioni tra democratici e repubblicani al Congresso, abbiamo iniziato a fare qualche progresso.

Abbiamo messo 200 milioni di dosi nelle braccia della gente. Abbiamo avuto a che fare con una situazione in cui il prezzo della benzina è sceso in media di oltre un dollaro, anche se non è finita per niente. E ci stiamo muovendo nella giusta direzione – senza garanzie, ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione.

Joe Biden