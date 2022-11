Cosa ci dice la vittoria di Fetterman in Pennsylvania sul futuro dei democratici

Washington. Notte elettorale. Magliette delle vecchie campagne di Bernie Sanders, di Joe Biden e di Alexandria Ocasio-Cortez. Adesivi ironici sui Mac, cartoni di pizza, bottiglie di Sprite da un gallone e confezioni formato famiglia di Oreo alla menta. Attenzione costante sui tre schermi – computer, cellulare e megaschermo – e conoscenza enciclopedica della biografia di ogni candidato. “Quella viene dalla Cia, quello è un antisemita, quello l’ultima volta ha vinto per 2,5 punti percentuali”. Poche premonizioni, molta cautela per evitare delusioni. I giovani democratici della George Washington University (Gwu), il gruppo di college liberal più grande e attivo del paese, hanno organizzato un watch party elettorale che è andato avanti fino a notte fonda. Fino a pochi giorni fa, non essendoci corse nazionali nel District of Columbia, sono andati in giro per la Pennsylvania.

