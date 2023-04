Trump si presenta davanti ai giudici. Le immagini da Manhattan

L'ex presidente degli Stati Uniti in tribunale: non sarà ammanettato ma è formalmente in stato di arresto. Ad attendere l'esito dell'udienza una folla di manifestanti e giornalisti

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato davanti ai giudici di Manhattan. Questa sera si terrà l'udienza e in attesa della sentenza è formalmente in stato di arresto. I fatti riguardano le accuse per i pagamenti in favore della pornostar Stormy Daniels avvenuti prima delle elezioni del 2016. Fuori dal tribunale una folla di persone attende l'esito dell'udienza tra cartelli, striscioni e fantocci che rappresentano l'ex presidente. Oltre ai suoi sostenitori e a moltissimi giornalisti c'è anche chi manifesta contro Trump.

Prima di raggiungere il tribunale Trump ha salutato la folla di fan fuori dalla Trump Tower alzando il pugno. Come hanno già dichiarato i suoi avvocati, si dichiarerà non colpevole davanti ai giudici.

Foto Ansa