Chi ve lo fa fare di essere i miei avvocati? I legali di Trump e i consigli ignorati

Avrà anche cambiato la residenza, diventando un abitante della Florida, ma Donald J. Trump per il suo processo, il primo nella storia di questo tipo per un ex presidente americano, ha scelto una squadra supernewyorchese. Gli Avengers legali di Trump hanno un solido passato nelle aule di tribunale di Manhattan e di Brooklyn e dovranno difenderlo nel caso che gira intorno ai 130 mila dollari pagati all’attrice per film per adulti Stormy Daniels. L’avvocato Joe Tacopina è stato fino a pochi giorni fa a capo della squadra. Descritto come “un T-rex vestito da squalo col cervello di Perry Mason”, è conosciuto anche in Italia per le sue avventure calcistiche: vicepresidente della Roma (il padre era originario di Monte Mario), presidente del Bologna, azionista del Venezia e ora presidente della Spal. Ha avuto una serie di clienti famosi come Michael Jackson, il presentatore di Fox News Sean Hannity e il giocatore di baseball Alex Rodriguez, ex di Madonna. Sta seguendo Trump anche nella causa intentata dall’autrice E. Jean Carroll, che accusa l’ex presidente di averla violentata nel camerino di un negozio su Fifth Avenue negli anni Novanta. Ha anche rappresentato la fidanzata di Don Trump Jr. davanti alla commissione congressuale sugli attacchi del 6 gennaio e alcuni imputati che nel 2021 assaltarono Capitol Hill, come Julian Khater, che si è preso più di sei anni per aver usato lo spray al peperoncino contro alcuni poliziotti, tra cui quello che il giorno dopo è morto in seguito a un ictus. Tacopina è diventato il volto del team andando spesso in televisione in queste settimane e parlando di “persecuzione politica” ai danni di un candidato alla presidenza. Invitato in un programma di Msnbc, è diventata virale la scena in cui cerca di strappare di mano un foglio al giornalista Ari Melber. È anche noto per i suoi giochetti, come quando fece travestire da rapper il suo autista per attrarre i giornalisti davanti al tribunale e far entrare il suo cliente, il cantante rap Sticky Fingaz, da una porta laterale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE