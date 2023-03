Cosa succede ora con l'incriminazione di Trump

Nel 2019 Donald J. Trump ha abbandonato New York, la città dov’è cresciuto e che gli ha permesso di diventare l’emblema del palazzinaro self-made-man passato dal Queens al jet set, per andarsene in Florida. Ma non basta un cambio di residenza, da 5th Avenue a Mar-a-Lago, per liberarsi dei guai giudiziari della Big Apple.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE