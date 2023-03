Trump è risorto con una foto falsa: il non-arresto e la disinformazione vendicativa

Milano. Molti pensano che Donald Trump sia stato arrestato: hanno visto le foto. Molti pensano che Donald Trump non sia ancora stato arrestato, ma che lo sarà presto: lo ha detto lui stesso, indicando il giorno preciso – il 21 marzo scorso, che è anche il giorno in cui sono circolate le foto dell’ex presidente americano che resiste alle forze dell’ordine che lo trascinano verso la galera. Molti pensano che Donald Trump non sia ancora stato arrestato, ma che lo sarà se non saranno loro stessi a impedirlo: gliel’ha chiesto Trump di mobilitarsi in sua difesa, di evitare che i liberal utilizzino di nuovo mezzi scorretti – i brogli, le inchieste pretestuose – per vietargli di compiere il suo destino, che è quello di guidare l’America e di farla tornare grande. Molti pensano che sia necessario difendere la democrazia americana dall’assalto del Partito democratico che ha occupato illegalmente il palazzo – che fu assaltato e saccheggiato il 6 gennaio del 2021 con lo stesso presupposto – restaurando il potere trumpiano: “Rieleggetemi e sarete vendicati”, ha dichiarato l’ex presidente alla fine della settimana in cui ha annunciato il suo arresto imminente, ha demolito il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, ha detto di volersi presentare in manette davanti ai cronisti per ostentare l’oltraggio subìto, e ha parlato a Waco, in Texas, a un suo comizio, a piede naturalmente libero.

