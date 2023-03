Oggi Trump rischia l'arresto e ha pure il rivale DeSantis a sostenere il suo playbook cospiratorio

Milano. Non so cosa voglia dire “pagare una pornostar per garantirsi il suo silenzio”, ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis, “su questo non posso parlare”, ma “il procuratore di Manhattan è finanziato da Soros, questo è un classico esempio di una strumentalizzazione politica del proprio ruolo”. Dopo molte pressioni, dopo che il movimento trumpiano ha detto e ripetuto: DeSantis, di’ qualcosa per difendere Donald Trump, dopo che il governatore della Florida ha sperato di cavarsela con il silenzio, ecco che invece non difende l’ex presidente americano nel merito ma sposa felice la regina delle teorie del complotto: c’è George Soros dietro al possibile arresto di Trump, sono i liberal che si appigliano a qualsiasi cosa pur di continuare la loro caccia alle streghe – alla strega, anzi: Trump.

