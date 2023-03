Il peso dei figli di Biden e Trump in campagna elettorale

I panni sporchi non si lavano solo in famiglia, almeno non negli Stati Uniti, dove l’immagine privata è tanto importante quanto quella pubblica, se non di più. Si lavano in Congresso, su Fox News, nei talk-show, sul New York Post. Sono rimasti nell’immaginario gli scatti di John F. Kennedy che gioca con i figli sul tappeto dello Studio ovale più di quelli in cui svolge le sue funzioni governative. Quando scegli di lanciarti in politica si sa che la tua vita famigliare apparterà al popolo americano. Mogli e prole verranno trascinati nel circo mediatico fatto di accuse e rari elogi. Alcuni di questi figli verranno iniziati alla politica. Nella storia dei quarantasei presidenti americani ben due sono stati figli di precedenti inquilini della Casa Bianca: John Quincy Adams, sesto presidente, figlio del secondo presidente e padre fondatore della repubblica, John Adams, e poi, in tempi più recenti, George W. Bush, figlio di George H. W. Bush. Ci ha provato anche un altro Bush, Jeb, che secondo molti, e anche secondo Oliver Stone nel suo film W., doveva essere il prescelto, quello più intelligente della famiglia. Jeb ha fatto il governatore della Florida e quando si è candidato alle primarie repubblicane nel 2016 il suo sogno presidenziale è stato spazzato via dal populismo e dall’impeto prevaricatore di Donald J. Trump, che senza peli sulla lingua ha più volte fatto cadere su di lui le colpe del clan Bush. “Il World Trade Center è venuto giù durante il regno di tuo fratello, ricordatelo”, gli disse Trump a un dibattito delle primarie.

