Salvare Bakhmut e rispondere al cuoco di Putin: è ora di inviare dal cielo gli angeli sterminatori

Ora non esageriamo. Le democrazie contro le autocrazie non valgono un’escalation, d’accordo, evviva la coesistenza pacifica. Putin, come dice Chris Patten, è persona sgradevole, e malvagia, d’accordo, ma la diplomazia cinese & vaticana ha i suoi diritti. Il “martoriato popolo ucraino”, che se sento ancora l’espressione m’incazzo di brutto, non è in cima ai pensieri dei fenomeni della politica americana, i DeSantis e i Trump che stanno per prendere un calcio in culo ancora dal novantenne Biden, si spera. Gli ucraini non valgono un’unghia dei forgotten men, il loro sogno europeo e americano soccombe di fronte ai dati dell’inflazione e ai fallimenti garantiti di un paio di banche regionali, va bene.

