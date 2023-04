La legge della Florida sull'aborto. Manca il duro lavoro pro life, offrire alternative

Il Parlamento della Florida, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, una vittoria politica chiave per il governatore Ron DeSantis in vista della sua attesa candidatura alla Casa Bianca. La legge prevede eccezioni sino a 15 settimane per le vittime di stupro, incesto e tratta di esseri umani. “I dirigenti repubblicani eletti continuano il loro lavoro per smantellare le nostre libertà fondamentali, anche attraverso i tentativi di vietare l’aborto a livello nazionale”, ha detto il presidente Joe Biden. Non se ne esce da questo clivage di divieti legali e abortismo ideologico. Il dibattito sul diritto ad abortire sembra non possa prevedere il dibattito relativo al dovere di avere anche un’altra scelta, perché essere pro choice non può significare essere solo a favore di una scelta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE