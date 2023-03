La censura in Florida mostra cosa succede quando i diritti avviliscono i corpi

Facile parlare tutto il tempo del corpo delle donne, salvo quelle piccolissime fotografate nel corpo delle donne prima di un aborto, facile parlare di violenza femminicida, di molestie e altre schifezze, spesso in totale e beata autonomia dalla realtà delle cose. Più difficile parlare del corpo del maschio, nel caso in questione quello del David di Michelangelo (ha scritto T. S. Eliot che “in the room the women come and go talking of Michelangelo”). A Gerusalemme gli ortodossi non lo vollero, gli preferirono quello vestito del capobottega del Maestro, il Verrocchio. Alla Tallahassee Classical School, in Florida, hanno licenziato l’insegnante Hope Carrasquilla, su istanza di genitori kirillomani e cancellatori di cultura convinti che far lezione su quei cinque metri di marmo dei primi del ’500 equivalga a fare pornografia con grave nocumento per gli allievi.

