Caro Masneri (e p.c. caro Ferrara) le parole sono fatti, non desideri

In punta di piedi, spero con uguale garbo, scrivo al caro e appassionato Michele Masneri che ha scritto una lettera all’“amaro, amato adorato Fondatore”, che a sua volta aveva scritto sui noti temi. Giuliano Ferrara aveva scritto di “cattiva contemporaneità” e di “utero in affitto” e il caro Michele ha risposto che le parole sono importanti. Ed è ovvio, e qui vorrei intromettermi. Perché i nomi “sunt consequentia rerum”, per noi che ancora ci orientiamo nel mondo con le coordinate solide del realismo tomista. Le parole vanno usate evitando la patina, o il decoro, che fa sembrare diversi i fatti. Così che se Ferrara (no, non Ferrara: diciamo chiunque) dice “utero in affitto” non usa un’espressione “orrida truculenta”, come garbatamente s’indigna Masneri, ma dice qualcosa pertinente alla cosa in sé, res extensa. Invece è forse “gestazione per altri” l’espressione manualistica che prova a nascondere i fatti: che sono sempre bruti, anche quando li governi il sentimento. Ferrara propone una “sommessa e intelligente riflessione” su “amore e tecnica bioingegneristica”. Masneri incalza: per “le rare statistiche del settore l’80 per cento delle coppie che ricorrono al cosiddetto (…) sono belle famigliole etero, dunque qui da noi italiane e forse anche cristiane”. Che siano etero è vero, che siano cristiane è ininfluente. Ma non è che la statistica modifichi “la cosa in sé”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE