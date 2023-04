Difendere Juno a Milano. Il coraggio della maternità oltre ogni moralismo

Un figlio che non si vuole non necessariamente deve essere un figlio che non deve nascere. La storia delle due mamme milanesi che partoriscono figli non desiderati merita qualcosa di molto diverso dalla gogna pubblica

“Juno”, lo ricorderete, è un meraviglioso film uscito nel 2007 nelle sale di tutto il mondo. La protagonista di “Juno” è Ellen Page, il regista si chiama Jason Reitman e la storia di Juno è quella che certamente non avrete dimenticato. Una giovane del Minnesota, di sedici anni, dopo aver fatto sesso con il suo migliore amico, Paulie Bleeker, rimane incinta. Inizialmente, decide di abortire, in gran segreto, ma dopo aver preso appuntamento per l’operazione sceglie di cambiare idea, capisce che per lei un’alternativa c’è e opta per un’altra soluzione: proseguire la gravidanza, con l’intenzione però di dare in adozione il figlio a una coppia scelta da lei. La storia di Juno è forse la migliore da evocare in queste ore per provare a raccontare con un occhio diverso da quello convenzionale due storie che nelle ultime ore hanno catturato l’attenzione di molti osservatori. La prima storia è quella di Enea, il bambino partorito da una donna poco prima della Pasqua, lasciato dalla stessa madre in una moderna ruota degli esposti attivata nel 2007 dal Policlinico di Milano, e la seconda storia è quella di un’altra madre che dopo aver partorito in un capannone abbandonato nei pressi di Milano, ha scelto di lasciare la figlia all’ospedale Buzzi di Milano.