Storia di una madre e di un figlio. Una donna afferma la maternità, Enea è pegno di vita

Il silenzio, la privacy, gli innocenti e i commenti non tutti innocenti. Ezio Greggio, fosse da cittadino privato o in qualità di influencer televisivo, ha malamente perso l’occasione di tacere e ha reso ancor più “mediatica” una storia già malamente mediatizzata. L’occasione di tacere l’hanno persa anche coloro che si sono sentiti in dovere di nascondersi dietro la privacy (“lasciare stare neonati e donne che non conosci”) per celare il fastidio di sentire parlare di madri e figli, roba d’altri tempi, e di indignarsi per la “culla della vita” della Mangiagalli chiamandola “ruota medievale”. Non sapendo, forse, che l’abolizione delle ruote dopo l’Unità portò con sé l’obbligo legale per le madri di denunciare il parto: non proprio un passo avanti.

