La nuova stagione dei pro life

Trump potrebbe fallire una seconda volta nella corsa alla Casa Bianca per due ragioni: perché è Trump, un inaffidabile mattocchio prodotto dalla opulenta società newyorchese, che per molti giudici e procuratori è anche un fuorilegge; e perché i repubblicani sono percepiti come il partito che ha rovesciato con le sue nomine alla Corte suprema la vecchia decisione costituzionale Roe vs Wade che considerava l’aborto un diritto di privacy. Alla lunga quella decisione del 1973 ha generato una mentalità universale conforme al suo assunto, l’aborto come diritto e non come fatto in sé tragico da mettere in mora con gli strumenti della legge o da regolamentare. Questa mentalità dominante è considerata la causa prevalente, nel voto maschile e femminile, della mancata affermazione, quasi unanimemente prevista dai sondaggi, del Partito repubblicano alle elezioni di metà mandato del 2022.

