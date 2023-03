Il nuovo attacco contro l'Ucraina mostra che l'arsenale di Mosca ha i suoi aiutanti

Quando nei canali telegram nei mesi scorsi si diffondeva la notizia che dalla Bielorussia si era alzato in volo un Mig-31, la risposta dei cittadini ucraini rimaneva piuttosto tranquilla. A ogni allarme aereo sono costretti a fare il calcolo delle possibilità, un ragionamento freddo e cinico che però di solito li portava a pensare che in caso di Mig-31, in grado quindi di trasportare missili Kinzhal, sarebbe convenuto continuare le loro attività perché spesso si trattava di esercitazioni. Non è facile produrre Kinzhal e Mosca tende a non farne un largo uso. La statistica quotidiana è una scelta obbligata in Ucraina e la notte tra mercoledì e giovedì ha fallito. La Russia ha lanciato contro tutto il territorio ucraino 81 missili, Kyiv è riuscita ad abbatterne 34. Tra i non intercettati c’erano ben sei Kinzhal, missili che hanno le capacità di eludere le difese ucraine. Yurii Ihnat, portavoce dell’Aeronautica militare, ha detto che è la prima volta che sono state utilizzate tante tipologie di missili insieme: “E’ un attacco mai visto prima”. In dieci regioni sono state colpite infrastrutture critiche – anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta senza corrente – ed edifici residenziali, i morti sono stati quasi venti.

