Il Parlamento della Georgia ritira la “legge russa”. Per la piazza è “una vittoria a metà”

Tbilisi annuncia lo stop alla norma sugli “agenti stranieri” che saboterebbe le speranze europee del paese. Ma per l’opposizione non esiste alcuna procedura tecnica per ritirare un disegno di legge dopo l’approvazione in prima lettura

Dopo la seconda notte di proteste davanti al Parlamento georgiano, oggi il governo di Tbilisi ha annunciato il ritiro del disegno di legge sugli “agenti stranieri” approvato dal partito di maggioranza Sogno georgiano, che aveva portato in piazza nei giorni scorsi le bandiere europee. Sembra quindi che quelle bandiere europee e i migliaia di manifestanti che le tenevano in piedi, contro i lacrimogeni, l’acqua gelata e le cariche della polizia, abbiano vinto contro una legge che non solo limiterebbe la libertà di stampa, ma porterebbe nel paese una copia di una legge russa con cui il Cremlino da oltre dieci anni reprime il dissenso, e nel frattempo saboterebbe le speranze già in stallo della Georgia di aderire all’Unione europea. Sembra, perché, nonostante l’annuncio del ritiro della legge “russa”, le manifestazioni non si sono arrestate.