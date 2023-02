I missili russi sconfinano in Moldavia, dove il governo si dimette

La Russia ha lanciato almeno settanta missili sull’Ucraina, alcuni hanno violato lo spazio aereo della Moldavia e, secondo Kyiv, della Romania, anche se Bucarest ha detto di non avere conferme. Volodymyr Zelensky ha ribadito che questo sconfinamento, un altro assaggio di quello che arriverà, conferma che è in corso una guerra “senza confini” e che l’Ucraina sta difendendo non soltanto se stessa ma anche la sicurezza europea – per questo ha bisogno di un sostegno adeguato. Il raid aereo – che ha colpito soprattutto Kyiv, Kharkiv e Zaporizhzhia – non è necessariamente una reazione di Vladimir Putin al tour europeo di Zelensky dei giorni scorsi: Mosca colpisce a intervalli irregolari con grande brutalità indipendentemente da quel che accade fuori e dentro l’Ucraina. E’ il motivo per cui si tratta di attacchi indiscriminati ed è il motivo per cui parlare di “provocazioni” ha senso soltanto se si asseconda la retorica putiniana. Semmai le scaramucce dentro all’Unione europea finiscono per distrarci dalle urgenze, in particolare da quella di fermare le operazioni ossessive e distruttive di Putin. Semmai bisognerebbe iniziare a calcolare quali sono gli effetti di questa violenza oltre la martoriata Ucraina.

