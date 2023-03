L'8 marzo delle donne afghane

Milano. “Stavo vivendo una nuova vita, ero felice, mi sentivo al sicuro dal mio primo marito, non pensavo che avrei dovuto nascondermi ancora”, dice una donna afghana al Washington Post: ha ventidue anni, tre figli, cambia casa di continuo, manda la figlia più grande a comprare il pane perché ha paura di essere scoperta e denunciata se esce di casa. Come molte donne in Afghanistan, anche lei pensava che certe paure non le avrebbe più provate, ha vissuto gran parte della sua vita in un paese molto conservatore ma non governato dai talebani, era stata venduta dal patrigno a un uomo che aveva dovuto sposare a tredici anni, lui la picchiava e l’aveva chiusa in casa, ma lei era riuscita a dimostrare in un tribunale gli abusi subiti e aveva ottenuto il divorzio “unilaterale”, quello in cui il marito non deve essere d’accordo – perché non è mai d’accordo un uomo che considera la moglie una sua proprietà – era andata a vivere in città e si era risposata. La sua nuova vita era questa: un marito scelto da lei, i figli da crescere, piccoli lavoretti da sarta per contribuire alle spese della famiglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE