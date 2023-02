Ben Wallace dà una forma europeissima all'unità contro Putin

Roma. Il fronte occidentale è unito e questo è l’unico messaggio che dobbiamo consegnare alla Russia di Vladimir Putin, dice il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, intervenendo al Forum di Pontignano organizzato dall’ambasciata britannica a Roma: “Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti: siamo tutti insieme”, dice Wallace dichiarando di voler svicolare alla domanda (di Lucia Annunziata, che ha moderato il dibattito) sulle priorità di Volodymyr Zelensky, che è andato a Washington, Londra, Parigi e Bruxelles, ma da noi e dai tedeschi no. In realtà il ministro non svicola, è affilato e diretto, si giustifica ribadendo “sono un soldato”, pragmatismo assoluto, ma non ha bisogno nemmeno di alibi, perché esplicito come lui sulla necessità di fermare Putin e di non permettere che la sua invasione diventi un modello per altri regimi non c’è nessuno. E’ appena ironico – e in un certo verso doloroso – che sia un ministro britannico conservatore (anche se contrario alla Brexit: nel 2016 consigliò inascoltato a un Boris Johnson indeciso su che parte gli convenisse sostenere di non mettersi con “i pagliacci” del leave) a parlare come il leader di una difesa comune europea. Ma è quello che fa con un’insistenza e un’urgenza miste a un senso umano fortissimo. Quando sei stato un soldato, dice, e hai dovuto prendere decisioni per altri soldati e quindi per le loro mogli e i loro figli, ogni cosa prende un significato differente.

