A Londra Zelensky ha celebrato la vittoria sull'idea stessa della guerra

Pubblichiamo il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky pronunciato alla Camera dei comuni di Londra l’8 febbraio 2023.

Popolo del Regno Unito e suoi onorevoli rappresentanti, tutti i popoli dell’Inghilterra e della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del nord, di tutte le terre che hanno ospitato anime coraggiose da quando l’Europa è nata, sono venuto qui e sono davanti a voi a nome dei coraggiosi. A nome dei nostri guerrieri che ora sono in trincea sotto il fuoco dell’artiglieria nemica. A nome dei nostri artiglieri aerei e di tutti i difensori dei cieli che proteggono l’Ucraina dagli aerei e dai missili nemici. A nome dei nostri carri armati che combattono per ripristinare il nostro confine ucraino. A nome dei nostri coscritti che vengono addestrati ora, anche qui in Regno Unito. Grazie, Regno Unito! E che saranno poi schierati in prima linea – esperti, equipaggiati e desiderosi di vincere. A nome di tutti i padri e di tutte le madri che aspettano che i loro coraggiosi figli e le loro coraggiose figlie tornino a casa dalla guerra.

Signor speaker, ricorderà che circa due anni fa ci siamo incontrati con lei qui, in Parlamento. E’ stato un grande onore per me. Abbiamo preso un tè, abbiamo parlato molto dei nostri popoli, dei nostri paesi, delle tradizioni politiche britanniche e ucraine. Caro primo ministro Rishi, quando ci siamo incontrati oggi, le ho detto che avrei raccontato una storia nel mio discorso al Parlamento. Una storia sui miei sentimenti in occasione della mia prima visita a Londra come presidente nell’autunno del 2020. Il programma era ricco. Le altezze reali William e Catherine. Buckingham Palace. La portaerei della Royal Navy. Westminster. Downing Street. E, naturalmente, le war rooms. Nella war room c’è una poltrona. La famosa poltrona di Churchill. Una guida mi ha sorriso e mi ha offerto di sedermi sulla poltrona da cui erano stati impartiti gli ordini di guerra. Mi ha chiesto come mi sentissi, e io ho risposto che sicuramente ho provato qualcosa. Ma solo ora so esattamente che sensazione ho provato. E anche tutti gli ucraini lo sanno perfettamente. E’ la sensazione di come il coraggio ti guidi attraverso le difficoltà più inimmaginabili, per poi ricompensarti con la vittoria.

Signore e signori, vi ringrazio per il vostro coraggio. Grazie di cuore da parte di tutti noi, questo applauso è per voi! Londra è stata al fianco di Kyiv fin dal primo giorno, fin dai primi secondi e minuti di questa guerra su larga scala. La Gran Bretagna ci ha teso la mano quando il mondo non aveva ancora capito come reagire. Boris, hai unito gli altri quando sembrava assolutamente impossibile. Grazie! Tutti voi avete dimostrato grinta e carattere. Un forte carattere britannico. Non avete compromesso l’Ucraina. E quindi non avete compromesso i vostri ideali. E così non avete compromesso lo spirito di queste grandi isole. Grazie mille! I nostri paesi hanno conosciuto tempi diversi. Le nostre nazioni hanno difeso la libertà durante la Seconda guerra mondiale. La cortina di ferro ci divideva. I nostri popoli hanno attraversato crisi e crescita, inflazione e periodi di perdite e guadagni sociali. E’ stata dura, ma abbiamo sempre trovato la forza e la resistenza per andare avanti e ottenere risultati. Questo è il fondamento delle nostre e della vostre tradizioni. Ucraini e inglesi hanno sconfitto la paura della guerra e hanno avuto il tempo di godersi la pace. Indipendentemente da ciò che abbiamo incontrato nelle diverse fasi della nostra e della vostra formidabile storia, voi, noi e l’intera umanità abbiamo raggiunto un risultato simile: il male ha perso. Noi saremo sempre in grado di vincere sul male. Questo è il cuore delle nostre – ma anche delle vostre – tradizioni.

Tuttavia, l’orizzonte non rimane mai chiaro per un po’. Una volta sconfitto il vecchio male, uno nuovo tenta di rialzare la testa. Avete la sensazione che il male crollerà ancora una volta? Lo vedo nei vostri occhi. Noi la pensiamo come voi. Sappiamo che la libertà vincerà. Sappiamo che la Russia perderà. Sappiamo che la vittoria cambierà il mondo! E sarà un cambiamento di cui il mondo ha bisogno da tempo.

Il Regno Unito sta marciando con noi verso la vittoria più importante della nostra vita. Sarà una vittoria sull’idea stessa della guerra. Dopo che avremo vinto insieme, qualsiasi aggressore – grande o piccolo – saprà cosa lo aspetta se attacca l’ordine internazionale. Qualsiasi aggressore che cercherà di superare i confini con la forza. Che infliggerà distruzione e morte ad altri popoli. Che cercherà di mantenere la sua dittatura a spese del sangue altrui in guerre criminali e non provocate, come fa il Cremlino. Qualsiasi aggressore è destinato a perdere.

Signore e signori, abbiamo già raggiunto risultati notevoli. E dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per trasformare i nostri risultati nelle fondamenta della futura architettura di sicurezza globale. Il mondo ha bisogno della vostra leadership, Gran Bretagna, così come ha bisogno del coraggio ucraino.

Quando è iniziata l’invasione su larga scala, insieme a voi, agli Stati Uniti e ad altri alleati, abbiamo formato una vera coalizione di amici. Questo è molto importante. Siete stati tra i pochissimi che hanno prestato aiuto prima dell’inizio dell’invasione su larga scala – esattamente come sarà necessario fare ogni volta in futuro per prevenire altre aggressioni. Il vostro aiuto è stato preventivo. Dobbiamo garantire questi princìpi di aiuto preventivo a coloro che sono minacciati di aggressione e sanzioni preventive – contro coloro che minacciano l’aggressione – come princìpi fondamentali della politica mondiale contro la guerra. Abbiamo creato una coalizione di Nlaw e Javelin che ha fermato l’avanzata dell’esercito russo fin dal primo giorno dell’invasione. Abbiamo costruito una coalizione di proiettili d’artiglieria e una coalizione di difesa aerea, che ci consentono di salvare le vite dei civili, delle nostre donne, dei nostri bambini e dei nostri anziani, nelle nostre città dall’atroce occupazione e dal terrore missilistico russo. Abbiamo messo insieme una potente coalizione per le sanzioni. La vostra leadership nel proteggere l’ordine legale internazionale attraverso sanzioni contro uno stato terrorista non può essere messa in discussione. E dobbiamo continuare su questa strada fino a quando la Russia non sarà privata di ogni possibilità di finanziare la guerra.

Soprattutto, insieme al G7 abbiamo creato una coalizione di valori. Una coalizione che protegge l’ordine mondiale basato sulle regole e i diritti umani. Una coalizione che funzionerà in modo tale che nel tempo non ci saranno più zone grigie nel mondo in cui la vita umana non conta. Perché sia così, deve esserci giustizia. Chiunque investa nel terrore deve essere ritenuto responsabile. Chiunque investa nella violenza deve risarcire coloro che hanno sofferto a causa del terrore, dell’aggressione o di altre forme di violenza di stato. Le nostre proposte per la creazione di un tribunale speciale per il crimine dell’aggressione russa contro l’Ucraina e di un meccanismo speciale di compensazione, che risarcirà le perdite di guerra a spese dei beni russi, si basano su tali princìpi. La giustizia è uno dei dieci elementi della proposta di pace dell’Ucraina e sostenuta dalla Gran Bretagna. Vi ringrazio per la vostra disponibilità a sostenere questa proposta.

Come ho già detto, i soldati ucraini vengono addestrati in Gran Bretagna. In particolare, per operare con i Challenger, i vostri carri armati principali. E’ una coalizione di carri armati in azione, e la ringrazio, Rishi, per questo potente passo difensivo – per l’assistenza con i carri armati. La coalizione di missili a lungo raggio è l’ultima. Ci permetterà di far ritirare completamente il male dal nostro paese, distruggendo i suoi nascondigli nelle profondità dei territori occupati. E non si tratta solo di armi. Abbiamo dimostrato insieme che il mondo aiuta davvero chi è coraggioso nel difendere la libertà. E così, si apre la strada a una nuova storia. La storia di un mondo che sa essere pronto ad aiutare. Che sa essere efficace nella difesa. Che sa rimanere fedele ai propri princìpi nelle ore più buie. Che attua i suoi trattati e accordi in buona fede. Che non permette ai colpevoli di godere dell’impunità. Che sa come superare il veto quando se ne abusa. Che non conosce la paura. E che sa come vincere. Questa sarà la nuova realtà del mondo libero! Ne sono certo. Tuttavia, il male è ancora in circolazione oggi e la battaglia continua. Sì, sappiamo come finirà e come ci sentiremo il giorno in cui arriverà la vittoria. Ogni giorno continuiamo a pagare con vite, dolore e lacrime per avvicinarci alla vittoria. Con le vite dei nostri eroi che perdiamo nelle battaglie. Con le vite dei nostri eroi che ogni giorno rischiano la vita e la morte per salvare il maggior numero possibile di soldati e civili.

Oggi avrò l’onore di essere ricevuto da Sua Maestà il Re. Sarà un momento davvero speciale per me. In particolare perché gli trasmetterò da parte di tutti gli ucraini le parole di gratitudine per il sostegno che Sua Maestà ha dimostrato loro quando era ancora il principe di Galles. Ho anche intenzione di dirgli qualcosa di molto importante non solo per il futuro dell’Ucraina, ma anche per il futuro dell’Europa. In Gran Bretagna, il Re è un pilota dell’aeronautica. E in Ucraina, oggi, ogni pilota dell’aeronautica è il re per noi, per le nostre famiglie. Poiché sono così pochi, sono così preziosi che noi, servitori dei nostri re, facciamo tutto il possibile e l’impossibile per fare in modo che il mondo ci fornisca aerei moderni per potenziare e proteggere i piloti che ci proteggeranno. Sono orgoglioso della nostra forza aerea. E ho portato un regalo da parte loro a voi, Gran Bretagna. Apritelo, per favore. Vi spiegherò. E’ il casco di un vero pilota ucraino. E’ uno dei nostri assi di maggior successo. E’ uno dei nostri re. E la scritta sul casco recita: “Abbiamo la libertà. Dateci le ali per proteggerla”. Confido che questo simbolo ci aiuti a formare la nostra prossima coalizione: la coalizione degli aerei. Mi rivolgo a voi e al mondo intero con parole semplici eppure importantissime: Aerei da combattimento – per l’Ucraina! Ali – per la libertà!

Regno unito, sia voi che noi lottiamo per la pace, ma siamo costretti ad affrontare la rabbia che cerca di privarci della pace e di tutto ciò che è prezioso nella vita. Purtroppo, è nella natura umana permettere al male di maturare. Ma poi s’oppone all’umanità. Distrugge e uccide. Lancia aggressioni e spezza la vita delle persone. Noi e voi abbiamo già combattuto insieme contro questo male. Voi e noi abbiamo già l’esperienza di sconfiggere il male generato dalla natura umana. Non sto dicendo che non ci saranno più guerre dopo la fine di questa guerra. E’ impossibile cancellare completamente il male dalla natura umana. Tuttavia, è in nostro potere garantire con parole e azioni che il lato chiaro della natura umana prevalga. Il lato che voi e noi condividiamo. E questo sta al di sopra di ogni altra cosa.

Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro sostegno. Lasciando il Parlamento britannico due anni fa, vi ho ringraziato per il delizioso tè inglese. Oggi lascerò il Parlamento ringraziando tutti voi in anticipo – per i potenti aerei inglesi. A proposito, sono quasi le cinque. Dio benedica la Gran Bretagna e viva il Re! Slava Ukraini, Gloria all’Ucraina!