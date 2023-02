Zelensky a Londra ringrazia “in anticipo” per gli aerei. La leadership inglese spiegata dai suoi ministri

Roma. Il Regno Unito è al nostro fianco “dal primo giorno”, “dai primi secondi, i primi minuti” dell’invasione russa, “ha teso la sua mano per aiutarci quando il resto del mondo ancora non aveva capito come reagire”, ha detto grato Volodymyr Zelensky ieri a Westminster, nella sua visita a sorpresa che arriva dopo l’esordio all’estero del presidente ucraino, a Washington (e dove sennò?) a dicembre, ed è la prima tappa di un tour europeo che passa per Parigi e Bruxelles. Londra ha un ruolo particolare nel sostegno all’Ucraina: in sincrono con gli Stati Uniti ha spinto gli europei a prendere consapevolezza di che cosa c’era e c’è in gioco nella guerra – la difesa della democrazia – e lo ha fatto con una modalità che non si vedeva da tempo: con l’esempio. Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, intervenendo al Forum di Pontignano organizzato dall’ambasciata britannica in Italia, ha citato “il discorso personale e potente” di Zelensky per ribadire che bisogna “keep up the pressure”, non perdere tempo né determinazione.

