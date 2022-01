Il ponte aereo britannico per rifornire di armi l'Ucraina

Da due giorni aerei da trasporto militari C-17 britannici decollano dalla base della Raf a Brize Norton e atterrano nella capitale ucraina Kiev. E’ un ponte aereo per rifornire in fretta di armi l’esercito ucraino in vista di una possibile invasione da parte della Russia, che da mesi ammassa soldati e mezzi in diversi punti del confine come se si stesse preparando a lanciare un attacco da più direzioni. Le armi scelte dagli inglesi per aiutare gli ucraini sono Nlaw, lanciamissili anticarro portatili prodotti dalla Gran Bretagna in collaborazione con la Svezia e appaiono una scelta logica se si considera dove e come si potrebbe svolgere lo scontro. Il sistema Nlaw pesa circa dodici chili, può essere portato e usato da un soldato da solo, ha una carica esplosiva capace di mettere fuori combattimento un carro armato e distribuito alle truppe ucraine può creare molti problemi agli almeno milleduecento carri armati russi che potrebbero avanzare dentro il territorio ucraino. La gittata massima è di ottocento metri e non è tantissima – chi si vorrebbe trovare a ottocento metri da un corazzato russo? E’ probabile che le grandi infrastrutture della Difesa ucraina, come le basi militari, finiranno subito nel mirino dei bombardamenti russi. Ma il sistema Nlaw ha un ingombro minimo, può stare nel bagagliaio di un’automobile, e sopravvivere all’onda d’urto della prima fase di un’avanzata russa con più chance di altri sistemi, pesanti e meno mobili.

