A Kyiv servono gli F-16 contro la guerra lunga

Bruxelles. Dopo aver trascinato per le lunghe la decisione sulla fornitura dei carri armati Leopard all’Ucraina, la Germania potrebbe mettersi di traverso anche al trasferimento degli aerei da combattimento che Kyiv chiede per poter affrontare la prossima fase della guerra lanciata dalla Russia. “Contiamo che le vostre prossime riunioni passeranno alla storia come la Ramstein degli F-16 e dei missili a lunga gittata”, aveva detto il presidente Zelensky il 23 gennaio, durante il suo intervento all’incontro del Gruppo di contatto a difesa dell’Ucraina. Sabato è stato il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, a parlare di colloqui “accelerati” con gli alleati sulla possibilità di trasferire missili a lunga gittata e aerei militari. Secondo Politico, dentro al Pentagono c’è un gruppo di ufficiali che sta facendo pressioni per la fornitura di F-16: “Non penso che siamo contrari”, ha detto un funzionario del ministero della Difesa americano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE