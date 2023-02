A “provocare Putin” è la debolezza occidentale, non la sua forza. Dal Biden di Kabul a Biden a Kyiv

La potenza della visita di Biden a Kyiv non ha provocato Putin, gli analisti si interrogano se non sia avvenuto l’esatto contrario: se non sia stata una prova di debolezza occidentale a eccitare i sogni espansionistici e violenti del presidente russo

Non sono le dimostrazioni di forza dell’occidente a “provocare” Vladimir Putin, è il contrario: lo ridimensionano. Molti osservatori temevano che, dopo la visita a sorpresa di Joe Biden a Kyiv lunedì scorso, Putin si sarebbe tremendamente arrabbiato e il suo discorso alle Camere il giorno dopo sarebbe stato più infuocato e minaccioso che mai. Invece l’ultimo discorso è stato – per quanto possibile – il più contenuto di tutti, certamente più del penultimo, il 21 settembre, quello dell’escalation, in cui il presidente russo ha deciso la mobilitazione parziale, cioè di portare al fronte con la forza centinaia di migliaia di maschi maggiorenni russi. Quello in cui ha annesso alla Russia quattro province ucraine che il suo esercito neppure controlla e in cui ha evocato, senza mai nominarle, le armi atomiche.