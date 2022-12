Perché la Moldavia teme un'invasione russa

«La domanda non è più se la Russia tenterà o meno un’invasione in Moldavia, ma quando lo farà» ha dichiarato lo scorso 19 dicembre il capo dell’intelligence di Chișinău Alexandru Musteata. In caso di attacco, i russi potrebbero usare gli armamenti conservati a Cobasna, il più grande deposito di munizioni d’Europa situato nell’enclave filorussa in Transnistria, e dunque già controllato dai soldati di Mosca. Le parole di Musteata fanno eco a quelle del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, per cui la Russia starebbe organizzando una nuova offensiva su larga ad inizio del prossimo anno.

