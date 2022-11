Gli Stati Uniti al voto di midterm: 10 articoli per capire cosa succede

Alle elezioni di metà mandato ci giochiamo il sostegno a Kyiv e la democrazia americana. La presa di Donald Trump sul Partito repubblicano e la campagna di Joe Biden

Il voto di oggi negli Stati Uniti apre quattro possibili scenari, che spieghiamo in questo pezzo di Giulio Silvano scritto da Washington DC. Per riassumere, la maggior parte degli analisti dà i repubblicani in vantaggio e Trump spera in una Red wave, un’ondata rossa per poter annunciare la sua candidatura per il 2024.

Leggi anche: Il voto di metà mandato Le elezioni di midterm in America: gli stati da tenere d'occhio e gli scenari possibili Giulio Silvano

Arizona, una delle lotte più brutali fra trumpiani e conservatori tradizionali. Perché il gruppo di giovani repubblicani che fanno capo a Turning Point il giorno dell'Election day dice: oggi andate al seggio più tardi che potete. Il successo di Kari Lake. L'articolo di Paola Peduzzi:

Leggi anche: Il voto di metà mandato Così i trumpiani hanno convinto gli elettori che se non vincono è per i brogli Paola Peduzzi

Il direttore Claudio Cerasa scrive: oltre il midterm c’è di più. Dall’Ucraina alla Cina. Dall’Iran al trumpismo. E poi la guida ferma contro il macellaio russo. Il senso del presidente americano Biden per la libertà

Leggi anche: Ragioni per ringraziare Biden per i primi due anni a difesa della libertà Claudio Cerasa

Paola Peduzzi scrive che se il Partito repubblicano dovesse vincere alle elezioni di midterm, l’aiuto all'Ucraina non sarà più garantito. La sterzata del Gop:

Leggi anche: I repubblicani americani non sono più compatti nel sostegno a Kyiv, proprio come vuole Putin Paola Peduzzi

Al comizio di Bernie Sanders sul palco di Pittsburgh Giulio SIlvano racconta come ci si parla addosso e si scelgono i temi meno rilevanti. La retorica è: noi guardiamo al futuro, i repubblicani vogliono riportarci al passato

Leggi anche: Il voto di metà mandato I democratici danno risposte poco convincenti sull'inflazione. Un errore e un rimedio Giulio Silvano

L'inflazione è il fattore principale su cui si giocheranno le preferenze sul voto nel midwest americano ed è quindi prevedibile che l'amministrazione Biden sarà punita; ma attenzione a considerare queste elezioni come un grande test per un Trump bis nel 2024. L'articolo di Luciana Grosso:

Leggi anche: nel midwest americano L'aria di pareggio in Wisconsin mostra le ansie della middle class Luciana Grosso

Marco Bardazzi racconta come l'Ohio, lo stato-barometro del voto americano, ha perso rilevanza, ma è ancora lo specchio delle contraddizioni del paese e dei suoi cambiamenti. Il referendum sulle pale eoliche, l’azienda di microchip e l’avventura del candidato repubblicano:

Leggi anche: elezioni di midterm In Ohio si litiga per il vento e si va verso lo scontro tra J.D. Vance e Ryan Marco Bardazzi

La piccola posta di Adriano Sofri, la morale amara: la democrazia può diventare l’occasione per un cambio di regime antidemocratico – secondo l’allarme di Biden alla vigilia – mentre l’autocrazia garantisce la permanenza perpetua al potere del suo titolare. Della caduta di Putin non si deve parlare

Leggi anche: piccola posta Non alternanza, ma cambio di regime. Cosa rischia l'America al Midterm Adriano Sofri

In Georgia c’è una sfida identica al 2018 e questo è già un problema: potrebbe essere uguale anche l'esito. L'articolo di Paola Peduzzi:

Leggi anche: Perché in Georgia la campagna di Stacey Abrams, beniamina dei dem, non è andata benissimo Paola Peduzzi

Oggi il Partito repubblicano per come lo conoscevamo non esiste più: i candidati repubblicani sono candidati trumpiani. "Quando Trump ci ha attaccato le nostre raccolte fondi sono schizzate a decine di milioni di dollari", spiega a Luciana Grosso il cofondatore dell'organizzazione che porta il nome del 16esimo presidente degli Stati Uniti: