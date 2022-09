Il Lincoln project ci spiega il piano per fermare i trumpiani a novembre

"Flip it, or skip it”, che significa: passa ai democratici o, se proprio non ce la fai, non votare, salta un giro. E’ questo il messaggio che le centinaia di attivisti del Lincoln Project, un gruppo di (ex) repubblicani americani convinti che la priorità di questo momento storico sia fermare Donald Trump, sta portando in giro per gli Stati Uniti. Lo hanno fatto (con eco probabilmente maggiore di quanti siano i voti che hanno spostato) nel 2020, per le presidenziali Trump-Biden. Ci riprovano ora con le elezioni di midterm: pensano che dall’esito di queste elezioni per il Congresso e per i governatori dipenderà la contendibilità della presidenza nel 2024.

