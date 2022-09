Distruggere le infrastrutture ucraine: il piano della Russia per l'inverno

Tagliare luce e acqua in alcune città strategiche significherebbe costringere la popolazione ad abbandonare le città e permettere all'esercito invasore di operare un'escalation. Ed è quello che potrebbe fare Mosca nel clima rigido dei mesi più freddi

Chisinau. L’avanzata delle forze ucraine contro i russi include due città strategiche, Izyum e Kupiansk, hub ferroviari che l’esercito di Vladimir Putin utilizzava come punti di snodo primari per il rifornimento delle truppe dislocate nella regione di Kharkiv. La ripresa di queste due città da parte delle forze ucraine è decisiva perché permette a Kyiv di allentare la pressione su Sloviansk, cinquanta chilometri più a sud di Izyum, e di puntare su Lyman, altro snodo ferroviario di grande importanza, nella regione di Donetsk, così come su Lysychansk, che rinforzerebbe il fronte ucraino anche nella provincia di Luhansk.